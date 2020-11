Vorerst soll das Besuchsverbot bis zum geplanten Lockdown-Ende am 6. Dezember verlängert werden. Für kommende Woche sind Antigentests an allen Teststraßen vorgesehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © Studio Romantic - stock.adobe.com

In Kärnten wird das Besuchsverbot in den Pflegeheimen und Kabeg-Krankenhäusern verlängert. Ursprünglich war das Besuchsverbot bis Sonntag verordnet worden, nun gilt es bis zum geplanten Ende des Lockdown am 6. Dezember. "Die Infektionszahlen in den Heimen sind nicht zurückgegangen, sondern weiter angestiegen", erklärte Gerd Kurath vom Landespressedienst am Freitag.