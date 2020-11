Facebook

Trennen oder nicht? Das Land Steiermark widerspricht den Entsorgern

Was gilt nun in Sachen Mülltrennung und Corona? Am Donnerstag hatten die österreichischen Entsorgungsbetriebe per Aussendung dazu aufgerufen, dass Corona-Infizierte zwischenzeitlich auf die Mülltrennung verzichten und stattdessen den gesamten Hausabfall in einem eigenen Sack in die Restmülltonnen werfen sollen. Als Begründung wurde angeführt, dass andernfalls die Mitarbeiter bei der Weiterverwertung der Abfallfraktionen gefährdet werden könnten, wohingegen der Restmüll sicher verbrannt werde. Allfällige Virusrückstände auf PET-Flaschen, alten Zeitungen und anderen Gegenständen würden so vernichtet.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint