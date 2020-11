Entsorgungsbetriebe rufen Haushalte mit Corona-Patienten dazu auf, auf die Mülltrennung vorerst zu verzichten und alles in die Restmülltonne zu werfen. Der Grund liegt in der Nachbehandlung des Abfalls.

Ab in den Restmüll mit allen Corona-Abfällen © Animaflora PicsStock - stock.ado

In Österreich, wo man traditionell großen Wert auf korrekte Mülltrennung legt, sorgt der Appell bei so manchem für Stirnrunzeln: Haushalte mit Corona-Infizierten sollen vorerst auf die Mülltrennung verzichten, ließen die österreichischen Entsorgungsbetriebe am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung wissen. Stattdessen soll der gesamte Hausmüll, mit dem der Patient Kontakt hatte, in einem eigenen, reißfesten Sack gesammelt und anschließend in die Restmülltonne geworfen werden.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint