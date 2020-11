Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für eine Testung an einer Corona-Teststraße, wie hier in Villach, erhält man einen Termin. Andernfalls kann man sich dort nicht testen lassen © Markus Traussnig

Teststraßen in den Kärntner Bezirkshauptstädten, zusätzlich Antigentests in Klagenfurt und Villach, PCR-Tests bei niedergelassenen Ärzten und unterschiedliche Screenings - bei der Vielzahl an Corona-Testschienen in Kärnten ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Wichtig bei allen Tests ist es aber: Jemand, der den Verdacht hat, an Covid-19 erkrankt zu sein oder befürchtet, Kontaktperson der Kategorie zu sein, darf niemals ohne behördliche Aufforderung zu einer Teststraße fahren. Auch bei den niedergelassenen Ärzten muss man sich vorher anmelden.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint