Als ob der immer noch nachwirkende Rückstand an Kontrolluntersuchungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr nicht genug wäre, verzeichnen die Zahnärzte derzeit abermals einen Patientenschwund. „Die Menschen sind wegen Corona vorsichtiger, viele verzichten momentan auf Routinekontrollen“, sagt Michael Ruckenstuhl von der steirischen Zahnärztekammer. Zwar sei die Lage nicht so drastisch wie in Deutschland, wo bereits über Konkurse von Ordinationen spekuliert wird. Aber die Dentisten warnen vor schmerzvollen und teuren Folgen, wenn Kontrollen nicht wahrgenommen werden. „Bei den Zähnen repariert sich nichts von selbst, ich kann nur appellieren, unbedingt hinzugehen“, sagt Ruckenstuhl. Bislang sei kein einziger Infektionsfall aus einer Zahnarztpraxis bekannt, die Schutzvorkehrungen seien groß. Wichtig ist eine telefonische Voranmeldung. Verdachtsfälle und Kontaktpersonen werden für nötige Behandlungen an die Klinik geschickt.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint