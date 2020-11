Friaul Nach Gästeansturm gelten ab Samstag neue Covid-Regeln

Facebook

Hunderte Menschen drängten sich in den Gassen © Schild

Dass es Konsequenzen haben wird, konnte sich jeder denken, der am vorigen Wochenende in einer Stadt an der oberen Adria flanierte. Hunderte Menschen drängten sich von Triest, über Grado, Lignano, Caorle und südwärts in Meeresnähe, aßen Eis, tranken Kaffee, kauften ein. Auch Tarvis war - Dank vieler Österreicher, die in einer Restauration konsumieren wollten - sehr bevölkert. Die drei Bundesländer Friaul, Veneto und die Emilia-Romagna haben sich nun gemeinsam zusätzliche Covid-19-Bestimmungen auferlegt, um nicht von der gelben Zone in eine rote mit hartem Lockdown abzudriften. Die ab Samstag geltenden Zusatzmaßnahmen sind aber relativ milde.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint