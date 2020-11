Via SMS und E-Mail können Verdachts- oder echte Coronafälle schneller abgearbeitet werden. Land bittet Betroffene um Mithilfe: Relevante Daten immer bereit halten. Menschen ohne Handy und E-Mail-Adresse sollen vertraute Personen miteinbeziehen.

Im Corona-Callcenter des Landes werden täglich hunderte Kontakte angerufen © ballguide/Pajman

Die Gesundheitsbehörden in den Bezirkshauptmannschaften und im Magistrat Graz arbeiten seit Wochen am Limit, während sich die Corona-Pandemie immer weiter ausbreitet. Dass es dabei auch immer wieder zu Pannen und ärgerlichen Verzögerungen kommt, ist nachvollziehbar.

Jetzt ruft das Land Steiermark die Bevölkerung auf, die Behörden bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Denn der wichtigste Faktor im Kampf gegen die steigenden Fallzahlen sei die Zeit. Vom Anruf bei der Gesundheitshotline, über das Abnehmen von Testabstrichen, das Erheben von Kontaktpersonen bis hin zum Ausstellen von Bescheiden versuchen die Mitarbeiter in den Gesundheitsbehörden, den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten. Die Abwicklung erfolgt großteils digital.

Zwei Daten sind dabei von größter Bedeutung, damit Betroffene auf schnellstem Wege kontaktiert werden können: Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse.

Auch Personen, die über kein Handy oder keine E-Mail-Adresse verfügen, können dazu beitragen, die Arbeit der Behörden zu beschleunigen: Sie sollen Handynummer und E-Mail-Adresse eines Familienmitgliedes oder einer anderen ihnen vertrauten Person bereithalten, um diese den Behörden im Fall eines Corona- oder Verdachtsfalles zur Verfügung zu stellen.

So läuft das Verfahren ab

Schritt 1

Person mit Symptomen (Verdachtsfall) ruft bei 1450 an. Dort werden die Personendaten der/des Betroffenen und die Telefonnummer sowie idealerweise auch die E-Mail-Adresse erhoben. Es wird die SMS-Verständigung bezüglich des Testtermins in die Wege geleitet.

(Personen, die keine Mobiltelefonnummer angeben können, müssen telefonisch über ihren Testtermin verständigt werden. Es kommt zur Zeitverzögerung.)

Schritt 2

Die betroffene Person erhält eine SMS-Nachricht mit einem TAN-Code. Dies ist der Zugang zu einem Formular auf der Website der AGES, wo weitere Daten zur betroffenen Person, aber insbesondere auch zu den in Frage kommenden Kontaktpersonen erhoben werden.

Wer dabei der Behörde bereits eine E-Mail-Adresse übermittelt, hilft in entscheidendem Ausmaß mit, den eigenen Fall zu beschleunigen.

(Personen ohne Mobilnummer müssen abermals telefonisch kontaktiert und zu diesen Daten befragt werden – dies muss in diesem Fall von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft übernommen werden.)

Schritt 3

Der Verdachtsfall wird getestet – die Testung wird in der Regel an einer der steirischen Drive-In-Stationen durchgeführt. Falls es der/dem Betroffenen – beispielsweise aufgrund von Immobilität oder Bettlägerigkeit – nicht möglich ist, sich zur Teststation zu begeben, kann die Testung ausnahmsweise durch die Mobilen Teams am Wohnsitz erfolgen.

Schritt 4

Nach Auswertung durch die Labore erhält der/die Getestete eine SMS-Verständigung mit seinem/ihrem Testergebnis. Im Idealfall stehen der Gesundheitsbehörde damit bereits zum Zeitpunkt eines positiven Testergebnisses alle Daten für weitere Maßnahmen rund um den bestätigten Infektionsfall zur Verfügung.

Schritt 5

Die zuständige Gesundheitsbehörde wird unmittelbar über das Testergebnis verständigt. Wenn alle Daten rund um den Infektionsfall vorliegen, trifft die Behörde ihre Entscheidung über notwendige Maßnahmen und erlässt den Bescheid. Dieser wird der infizierten Person oder den Kontaktpersonen – auf Basis der mittels des SMS-TANs durch den Betroffenen selbstständig erfassten Daten – direkt auf schnellstem Weg per E-Mail zugestellt.

So kann alles beschleunigt werden

Wenn bei Schritt eins bereits eine Mobiltelefonnummer und bei Schritt zwei eine E-Mail-Adresse bekanntgegeben worden ist, kann die Abarbeitung des Falles um ein Vielfaches schneller erfolgen. Personen, die über keine Mailadresse verfügen, müssen durch die Behörden an ihrem Wohnsitz aufgesucht und ihnen der jeweilige Bescheid dort zugestellt werden.