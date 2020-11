Facebook

Hochbetrieb beim Gesundheitstelefon 1450 © Juergen Fuchs

In den aktuellen Zahlen des Landes spiegelt sich der neuerliche Lockdown noch nicht wieder. Im Gegenteil: Am Donnerstag wurde wieder ein neuer Rekordwert an Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet. 1144 Personen wurden binnen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sind in unserem Bundesland derzeit 10.973 Menschen aktiv infiziert.