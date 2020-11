Facebook

Hein Simons, besser bekannt als Heintje, trauert um seine Mutter © Markus Leodolter

1967 sangt Heintje: "Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen." Der Schlager wurde zum Hit und der kleine Heintje zum Kinderstar. Hein Simons heißt der heute 65-jährige Sänger, der jetzt den Tod seiner Mutter Johanna Simons betrauert.

Sie sei "mit, aber nicht an Corona" gestorben - heißt es in der Amsterdamer Zeitung "De Telegraaf" am Dienstag. "Es war ihr Herz, das zu schwach war und versagt hat", sagte Simons der Zeitung. Simons, der im belgischen Moresnet wohnt, sei in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie immer wieder zu seiner Mutter gefahren und habe mit ihr am Fenster gesprochen. "In den letzten Stunden vor ihrem Tod habe ich sie in Schutzkleidung und mit einer Maske noch einmal sehen können", sagte Heintje der Zeitung.