Warnung „Finger weg von Antigen-Tests aus Apotheken“

Antigentests liefern binnen 30 Minuten ein Ergebnis © APA/HELMUT FOHRINGER

"Nein, wir bieten keine Antigen-Tests auf das Corona-Virus an. Die sind zu unsicher.“ So kann man die Reaktion der Pharmazeuten auf einen Rundruf der Kleinen Zeitung in Kärntner Apotheken zusammenfassen.

Dennoch soll es einige Schwarze Schafe geben, die ihren Kunden mit Dumping-Angeboten – etwa 25 Tests zu 260 Euro – Schnell-Abstriche offerieren. Für asymptomatische Personen gibt es bekanntlich momentan wenig Möglichkeiten, sich kostengünstig und schnell abklären zu lassen. Der Antigen-Schnelltest hingegen liefert binnen 30 Minuten ein Ergebnis, wenn es auch nicht so spezifisch ist wie ein PCR-Abstrich.