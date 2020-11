Facebook

Es ist der letzte Tag vor Beginn des zweiten Lockdowns in diesem Jahr. Auch in der Steiermark hat die Dynamik der Corona-Neuinfektionen in der letzten Woche stark zugenommen. Mehr als 500 Personen haben sich durchschnittlich an einem Tag neu mit Covid-19 angesteckt, es gibt mehr als 5000 aktiv Infizierte in der Steiermark, die Zahl der Spitals- und Intensivpatienten ist abermals gestiegen.