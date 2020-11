Facebook

Es ist der letzte Tag vor Beginn des zweiten Lockdowns in diesem Jahr. Auch in der Steiermark hat die Dynamik der Corona-Neuinfektionen in der letzten Woche stark zugenommen. Mehr als 500 Personen haben sich durchschnittlich an einem Tag neu mit Covid-19 angesteckt, es gibt mehr als 5000 aktiv Infizierte in der Steiermark, die Zahl der Spitals- und Intensivpatienten ist abermals gestiegen.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint