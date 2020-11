Zahl der Neuinfektionen hat sich gegenüber letzten Sonntag verdreifacht. Drei Todesfälle am Samstag in der Steiermark.

Team des Contact-Tracing in der steirischen Landesverwaltungsakademie © ballguide/Pajman

Wieder einmal ist eine markante Zahl in der Coronapandemie erreicht worden. Offiziell haben sich seit der Ausbreitung des Virus mehr als 10.000 Menschen in der Steiermark damit angesteckt. Am 1. November zählt die Statistik des Landes 10.095 jemals mit Covid-19 infizierte Personen. Zum Vergleich: Am 1. Oktober lag dieser Wert noch bei 3367.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint