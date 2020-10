In Kärnten Zahl der Covid-Patienten hat sich im Oktober verzehnfacht

Krankenhäuser in Kärnten kommen Kapazitätsgrenzen näher. Die Hälfte der Patienten ist über 80 Jahre alt. Klagen in Pflegeheimen über geringe Maskendisziplin bei Besuchern.

Sechs Kärntner liegen derzeit aufgrund einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation © APA/dpa/Fabian Strauch

Sieben Covid-Patienten im Krankenhaus. So war es am Anfang des Monats noch. Heute haben wir den letzten Tag im Oktober und die Zahl ist mehr als zehnmal so hoch. 77 Kärntner haben einen so schweren Krankheitsverlauf, dass sie gerade im Spital behandelt werden müssen, sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation.

