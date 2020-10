Zum Schutz der Bewohner Besuche in Kärntner Pflegeheimen werden eingeschränkt

Facebook

In Kärnten bereitet die geringe Akzeptanz von Schutzmaßnahmen wie der Maskenpflicht für Besucher von Pflegeheimen den Verantwortlichen Sorgen. In den vergangenen Wochen mit den steigenden Infektionszahlen der zweiten Welle wurden in acht Pflegeheimen Fälle von Covid-19 registriert. Viele Infizierte, einige Patienten im Krankenhaus und der Tod von vier Pflegeheimbewohnern in der vergangenen Woche waren das Resultat.