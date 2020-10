Polizei kündigt verstärkte Kontrollen in der Gastronomie am Wochenende an. Im Privatbereich werde man nach Anzeigen einschreiten, heißt es. Ebenfalls bei größeren Menschenansammlungen auf Friedhöfen.

Allerheiligen diesmal ohne gemeinsame Gräbersegnung © ballguide/Pajman

Halloween am Samstagabend und Allerheiligen am Sonntag: In normalen Zeiten sorgen diese beiden Ereignisse dafür, dass viele Menschen zusammenströmen - ob nun zu Halloween-Partys oder zu den Gräbersegnungen am Friedhof. Heuer ergeht der dringende Appell der Bundesregierung und der Landesspitze an die Bevölkerung, wegen der hohen Ansteckungsgefahr von Familien- und anderen Treffen an diesem Wochenende Abstand zu nehmen.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint