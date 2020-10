Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kardashians hatten das Ergebnis vorerst geheim gehalten. In einem Teaser zu "Keeping up with the Kardashians" wird nun öffentlich gemacht, dass Khloé Kardashian an Covid-19 erkrankt war.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Clip erzählt der 36-jährige Reality Star mit rauer Stimme: "Ich habe herausgefunden, dass ich Corona habe.... es wird schon wieder, aber für ein paar Tage war es richtig schlimm".

Zuvor berichtet Schwester Kim Kardashian West im Clip, dass die Familie besorgt auf das Testergebnis von Khloe warte. "Ich bin mir sicher, dass sie Corona hat, sie ist so krank", sagt sie. Auch Mutter Kris Jenner zeigt sich besorgt um ihre Tochter:

Mehr zum Thema Reality-TV-Star Kim Kardashian feiert runden Geburtstag