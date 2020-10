Die Zahl der aktiv mit Covid-19 Infizierten ist in der Steiermark auf 2942 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden kamen fünf weitere Todesfälle dazu.

Die steirischen Corona-Zahlen steigen weiter © APA

358 Neuerkrankungen an Covid-19 weist die steirische Landesstatistik für die vergangenen 24 Stunden aus (Stand: 27. Oktober um 23 Uhr). Damit steigt die Zahl der aktiv Infizierten in der Steiermark auf 2942 Fälle an. Die meisten davon, nämlich 770, leben in Graz, die wenigsten, nämlich 11, im Bezirk Murau (siehe auch Grafik unten). Auf 100.000 Einwohner gerechnet hält die Steiermark derzeit bei 236 aktiven Infektionsfällen, der bundesweite Wert liegt (im Schnitt der vergangenen sieben Tage) bei 214.