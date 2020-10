Eine 92-jährige Frau starb in der Nacht auf Mittwoch, noch nie war der Wert der Neuinfektionen an einem Tag so hoch.

© Parilov - stock.adobe.com

In Kärnten ist mit Stand Mittwochfrüh ein Rekord an Coronavirus-Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie der Landespressedienst mitteilte, wurden insgesamt 151 Neuinfektionen gemeldet, damit gibt es in Kärnten 663 aktuell Infizierte. 55 Erkrankte wurden in Krankenhäusern behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.