Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mobile Test-Teams sollen ein Angebot an den schulen sein © ÖRK

Der Bürgermeister von Seiersberg-Pirka, Werner Baumann (SPÖ), zeigte sich am Dienstag zufrieden mit der Reaktion der Landeregierung auf Vorbehalte zu den mobilen Test-Teams in den steirischen Kindergärten und Schulen. Das Land stellte klar, dass es keinen Zwang gibt, wie befürchtet: "Das sind gute Nachrichten für unsere Kinder", meinte der Ortschef in einer Aussendung. Er war dagegen, dass in den kommunalen Kindergärten Tests ohne Beisein der Eltern stattfinden sollen.