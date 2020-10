Facebook

© Symbolbild: Ballguide/Pajman

Der vergangene Freitag hatte es in der Steiermark in Sachen Corona in sich. Erst musste die Landessanitätsdirektion mit 339 neuen Infektionsfällen die bis dahin höchste Zahl an Neuerkrankungen binnen 24 Stunden vermelden. Dann wurden auch noch bekannt, dass es im öffentlichen Dienst mehrere Infektionsherde gibt.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint