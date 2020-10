Facebook

Es weihnachtet schon © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Rapunzel lässt die Haare herunter, Alice hat ihr Wunderland in die Grazer Herrengasse verlegt, Nikolaus und Krampus geben sich ein Stelldichein, ein Alpaka trägt neben der roten Mütze auch jede Menge Packerln, ein Betonmischer mischt mit – nur der Weihnachtsmann mit Mundschutz, der kommt Christine Jevnisek nicht ins Schoko-Geschäft Haller. Und schon gar nicht in die Auslage, vor der wieder Staunen angesagt ist: ob all der Schätze für den Christbaum, die da hängen und liegen, mundgeblasen, handbemalt.



Während Handels-Spartenobmann Gerhard Wohlmuth noch keine Prognosen wagt und die 200 Millionen Weihnachtsumsatz eines virusfreien Jahres maximal auf die Wunschliste setzen kann, werden hier schon erste Geschenke gekauft. Da keiner weiß, was noch kommt, packt so mancher Kunde die Gelegenheit gleich beim Schopf – vielleicht sogar bei dem von Rapunzel? Das Kleid mit den roten Punkten, gerade noch im Fenster gehangen, hat jedenfalls schon eine Abnehmerin gefunden – mit ihm darf sich heuer ein Christbaum in Deutschland in Schale werfen.

