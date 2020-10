Erneut muss ein Höchstwert an Neuinfektionen in Österreich gemeldet werden.

Masken bleiben unerlässlich - diese Frau macht es fast richtig © (c) AFP (YURI KADOBNOV)

2571 Corona-Neuinfektionen sind mit Stand Freitag, 9.30 Uhr, binnen 24 Stunden in Österreich gemeldet worden. Damit gibt es derzeit landesweit 18.266 aktiv Infizierte. Das berichtete das Innenministerium.

Bisher gab es in Österreich 74.415 positive Testergebnisse. 954 Personen sind mit oder an SARS-CoV-2 verstorben, 55.195 sind genesen. Am Freitag befanden sich 1.058 Personen wegen Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung, davon 158 auf Intensivstationen.

Bundesländer Neuinfektionen Wien 615 Niederösterreich 257 Oberösterreich 552 Tirol 449 Salzburg 162 Steiermark 314 Vorarlberg 74 Burgenland 39 Kärnten 109

Im Universitätsklinikum Krems ist nach Angaben von Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur vom Freitag eine 81-Jährige im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer in niederösterreichischen Spitälern hat sich damit auf 133 erhöht.

Unterschiede bei den Zahlen Der Krisenstab des Innenministeriums gibt einmal täglich die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage in Österreich bekannt. Das Gesundheitsministerium hingegen aktualisiert seine Daten laufend öffentlich.