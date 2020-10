Abermals ist die Zahl der aktuellen Todesfälle in Sachen Corona in der Steiermark auf fünf in die Höhe geschnellt. Vier der Opfer stammen aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Die Zahl der Corona-Opfer steigt weiter © rcfotostock - stock.adobe.com

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in der Steiermark auf 195 gestiegen. In den letzten 24 Stunden kamen fünf Tote dazu, wie die Landessantitätsdirektion am Donnerstagvormittag bekannt gab. Eine 88-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, zwei Männer im Alter von 83 und 90 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 87 und 88 Jahren aus dem Bezirk Graz-Umgebung sind demnach mit oder an Covid-19 gestorben. Zwei der vier Todesfälle in Graz-Umgebung waren im selben Pflegeheim untergebracht.