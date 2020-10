An 15 Kärntner Schulen gab es erste Gurgeltests. Die Ergebnisse fließen in eine Studie, die als Entscheidungsgrundlage dient, ob man die Tests künftig flächendeckend anwenden soll.

Heute wurden die Gurgeltests an 15 Kärntner Schulen bei insgesamt 650 Schülern zwischen sechs und 14 Jahren durchgeführt. Begonnen hat das bundesweite Projekt des Bildungsministeriums gemeinsam mit der Universität Wien in der Bundehauptstadt, jetzt werden auch Schüler im südlichsten Bundesland getestet. Vor Schulbeginn wurde er durchgeführt. Das Ziel der Tests: das Infektionsgeschehen in den Schulen im Auge zu behalten, ohne Kinder regelmäßig mit Nasen-Rachen-Abstrichen zu quälen. Eine Minute lang eine Salzlösung gurgeln, ausspucken – fertig. Die Proben werden dann in Laboren untersucht – und zwar gepoolt, zehn Proben zusammengefasst. Nur wenn dabei ein positives Ergebnis auftaucht, werden die Proben individuell untersucht, um den Infizierten zu finden.