Corona: Bund verschärft die Gangart. Steirische Landesspitze will derzeit keine weiteren regionalen Einschränkungen vorschreiben. SPÖ und ÖVP sind zufrieden, FPÖ und Grüne kritisch. Volkshilfe ist in Alarmmodus.

Lang und Schützenhöfer © (c) steiermark.at/Streibl

Die neuen bundesweite Maßnahmen kommen in der Grazer Burg gut an: Tenor: Länder und der Bund würden wieder einen gemeinsamen Weg gehen. Er sei "froh, dass der Appell aus der Steiermark gehört wurde und wir uns einigen konnten", so LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) per Aussendung.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint