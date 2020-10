Facebook

Aufklärung über zweiten Todesfall seitens der BH Liezen © KK

Aufgrund einer "neuen internationalen Zählweise in Bezug auf Corona-Tote" sei der zweite Todesfall im Bezirk erst jetzt als solcher eingestuft worden, erklärt Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher. Die Frau (Jahrgang 1943) sei bereits im Juli verstorben, "das Coronavirus war hier allerdings nicht ausschlaggebend, todesursächlich war eine andere Krankheit. Wenn jemand an einem Herzinfarkt stirbt und das Virus in sich getragen hat, wird derjenige jetzt als Todesfall in Zusammenhang mit Corona ebenfalls in die Statistik aufgenommen".