238 Corona-Infizierte Erneut rapider Anstieg: 48 Neuinfektionen in Kärnten

In Kärnten wurden bis dato mehr als 88.500 Abstriche gemacht © APA/STADT WIEN/DAVID BOHMANN

Rapide haben in dieser Woche die Corona-Neuinfektionen auch in Kärnten zugenommen. Am Samstag wurde die 200er-Marke überschritten, heute Sonntag zählt man bereits 238 Fälle. Die meisten Neuinfektionen in dieser Woche wurde am Donnerstag mit 52 gemeldet.