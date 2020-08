Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AFP (JOHN MACDOUGALL)

Die Großdemonstration gegen die Corona-Politik in Berlin wurde wegen Verstößen gegen Schutzauflagen aufgelöst. "Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird", teilte die Polizei heute per Twitter mit.

Unsere Kolleg. geben die Auflösung der Versammlung auch entlang der ehemaligen Antretestrecke über Lautsprecherwagen bekannt. Die Durchsage im Wortlaut finden Sie hier als Screenshot.#Berlin2908 pic.twitter.com/ozmS2mgRUs — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

Schon zuvor hatte sich der Beginn der umstrittenen Demonstration gegen die Corona-Politik verzögert, weil die Mindestabstände nicht eingehalten worden waren. Bis Samstagmittag hatten sich nach Polizeiangaben etwa 18.000 Menschen in Berlin-Mitte versammelt.

Die Teilnehmer seien "mehrfach vergeblich aufgefordert" worden, die Abstände einzuhalten. Daher sei das Tragen eines Mund-Nasenschutzes zur Auflage gemacht worden. Die Polizei hatte bereits im Vorfeld angekündigt, die Versammlungen bei Nichteinhaltung der Mindestabstände und Verstößen gegen weitere Corona-Auflagen aufzulösen.

Tausende Unmaskierte bei Demo gegen Corona-Politik: Demonstration in Berlin Die umstrittene Demonstration gegen die deutsche Corona-Politik wird zur ganz großen Sache. (c) APA/dpa/Christophe Gateau (Christophe Gateau) Bis in die Mittagsstunden versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 18.000 Menschen in Berlin-Mitte. (c) APA/dpa/Kay Nietfeld (Kay Nietfeld) Die Teilnehmer wurden "mehrfach aufgefordert", die Abstände einzuhalten - worum sie sich erwartungsgemäß wenig scherten. (c) APA/dpa/Michael Kappeler (Michael Kappeler) Daher wurde von der Polizei das Tragen eines Mund-Nasenschutzes zur Auflage gemacht. (c) APA/dpa/Kay Nietfeld (Kay Nietfeld) Als auch dies nicht fruchtete, wurde die Versammlung schließlich aufgelöst. (c) APA/dpa/Michael Kappeler (Michael Kappeler) Für den Demonstrationszug waren 17.000 Menschen angemeldet - Anmelder war die Stuttgarter Initiative Querdenken 711, die bereits die Demonstration am 1. August organisiert hatte. (c) APA/dpa/Michael Kappeler (Michael Kappeler) In der Menge waren zahlreiche Deutschland-Flaggen zu sehen, zeitweise skandierten die Demonstranten "Merkel weg". (c) APA/dpa/Michael Kappeler (Michael Kappeler) Die später aufgelöste Demonstration zog auch zahlreiche Rechtsradikale an - für diese hatten Gegendemonstranten klare Botschaften parat. (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder... (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AFP (JOHN MACDOUGALL) (c) AP (Michael Sohn) 1/17

Vor dem Brandenburger Tor standen am Vormittag bereits viele Polizisten. Demonstrierende schrien "Tor auf" und skandierten "Wir sind das Volk". Eine riesige Deutschlandflagge war auf dem Boden vor dem Brandenburger Tor ausgelegt. Zu sehen waren auch Fahnen im Stil der bei Rechtsextremisten beliebten Reichskriegsflagge. Die Initiative Querdenken plant eine Kundgebung, für die rund 22.500 Menschen angemeldet waren.

Eine Vielzahl der Teilnehmenden des geplanten Aufzuges sammelt sich im vorderen Bereich der Antretefläche & unterschreitet dabei die Mindestabstände. Nutzen Sie die gesamte Antretefläche bis zum BB Tor. Erst wenn die Abstände eingehalten werden, kann die Demo loslaufen. #b2908 pic.twitter.com/V0a1OQxOZj — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

Links zum Thema Demonstration gegen Corona-Politik in Berlin doch erlaubt

In der Menge waren zahlreiche Deutschland-Flaggen zu sehen, zeitweise skandierten die Demonstranten "Merkel weg". Bereits seit dem frühen Vormittag hatten sich Gegner der Corona-Politik in den Straßen rund um das Brandenburger Tor versammelt. Am Nachmittag soll dann auf der Straße des 17. Juni eine Großkundgebung mit 22.500 Teilnehmern stattfinden.

Anmelder war die Stuttgarter "Initiative Querdenken 711", die bereits die Demonstration am 1. August organisiert hatte. Vor vier Wochen hatten mehr als 20.000 Menschen gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen demonstriert. Auch dabei waren Hygieneauflagen bewusst missachtet worden.