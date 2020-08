In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden - so viele wie seit Mai nicht mehr.

Maskenpflicht gilt ab Freitag überall in Paris © AFP

Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag bekannt gaben, bleibt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten jedoch stabil. Insgesamt wurden 6.111 Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag waren es 5.429.

Die Zahl von mehr als 4.000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten. Angesichts des Anstiegs der Fallzahlen befinden sich 21 von hundert Departements in von der Regierung als "rote Zonen" markierten Gebieten. In Paris wird die Maskenpflicht ab Freitag auf die gesamte Stadt ausgeweitet. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen dann überall in der Stadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Frankreich ist mit mehr als 30.500 Todesfällen eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas.