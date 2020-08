Masken- und Registrierungspflicht im Gastgewerbe, oder nicht? Darüber wird heftig diskutiert. An den Testprogrammen für Beherbungsbetriebe können jetzt jedenfalls alle Gastro-Betriebe und Campingplätze teilnehmen. Ausweitung auf Reiseleiter, Schilehrer, etc. geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BMLRT/PAUL GRUBER

Donnerstagvormittag informierten Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Obfrau Susanne Kraus-Winkler (WKÖ - Fachverband Hotellerie) und Obmann Mario Pulker (WKÖ - Fachverband Gastronomie) über neue Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie:

Ab 1. September 2020 können sich neben Beschäftigten gewerblicher Beherbergungsbetriebe auch jene von Gastronomiebetrieben, Campingplätzen und Jugendherbergen freiwillig, kostenlos und regelmäßig testen lassen. 45.000 Betriebe und 200.000 Mitarbeiter könnten davon umfasst sein.

Vorerst sind nur Gewerbebetriebe umfasst. Für Teilnehmer am Testprogramm soll es auch ein Zertifikat der Wirtschaftskammer geben, um den Gästen Sicherheit zu vermitteln. Eine Ausweitung auf Fremdenführer, Reiseleiter, Schilehrer etc. ist geplant.

Bisher wurden mehr als 115.000 Testungen in rund 2.600 Betrieben in ganz Österreich durchgeführt. Köstingers Ziel von 65.000 Tests pro Woche liegt damit noch in weiter Ferne.

So geht's: Nach einmaliger Registrierung auf www.oesterreich.gv.at kann die Förderung in Anspruch genommen werden.

auf www.oesterreich.gv.at kann die Förderung in Anspruch genommen werden. Aktuell bieten 19 Labore Testungen im Rahmen „Sichere Gastfreundschaft“ an. Termine werden vom Betrieb oder Tourismusverband organisiert .

Testungen im Rahmen „Sichere Gastfreundschaft“ an. . Die Abstrichnahme erfolgt vor Ort im Betrieb, bei mobilen Stationen oder auch bei niedergelassenen Ärzten.

erfolgt vor Ort im Betrieb, bei mobilen Stationen oder auch bei niedergelassenen Ärzten. Die Kosten werden vom Bund mit max. 85 Euro pro Testung gefördert .

werden vom Bund mit max. 85 Euro pro Testung . Es stehen dafür ausreichend Kapazitäten zur Verfügung.

zur Verfügung. Teilnehmende Betriebe können das Kennzeichen „Sichere Gastfreundschaft“ beantragen und führen. Details zum Testangebot wie auch aktuelle Testungszahlen stehen auf der Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at zur Verfügung.

Während die Heimaturlauber die Sommersaison für Touristiker an den Seen und in Wandergebieten noch halbwegs retten konnten, liegt der Stadttourismus darnieder. Betroffene Hoteliers hoffen hier auf weitere Stützungsmaßnahmen. Auch die weitere Zukunft der Nachtgastronomie ist ungewiss.

Doch vor allem in den Winterski-Orten fragt man sich inzwischen, wie man mit den Ski-Touristen im Winter umgehen soll. Welche Regeln sollen in Seilbahnen gelten, wie sieht es mit dem Après-Ski aus?

Problem mit Gästelisten

Der Aufreger der vergangenen Tage war freilich die mögliche Einführung von Gästelisten in Restaurants. Gastronomen pochen hier ja auf die Freiwilligkeit. Datenschützer wiederum verweisen auf die Probleme bei der Führung solcher Listen. Denn egal ob freiwillig oder verpflichtend: Die Daten der Gäste müssen geschützt sein.

Mehr zum Thema Klare Ansagen nötig Kein Ende des G'wurschtels rund um die Gästelisten beim Wirt

Fachverbandsvertreter Mario Pulker betonte neuerlich, man wehre sich dagegen, eine "sinnlose Zettelwirtschaft" zu betreiben, im Wissen darum, dass - wie Stichproben in der Schweiz ergeben hätten - 75% der angegebenen Namen und Kontaktdaten falsch seien. "Ich habe kein Problem damit, die Gästedaten zu erheben, aber es geht darum, wie man das im Alltag praktiziert." Pulker appelliert an das Gesundheitsministerium, eine entsprechende, funktionierende App zu zertifizieren.

Warum die Branche gegen die Gästeliste ist Seine Skepsis gegenüber der vom Gesundheitsministerium geplanten Gästeliste für Gasthäuser begründet Gastro-Spartenobmann Mario Pulker so: Die geplante Gästeliste sei für die Wirte verpflichtend , für die Gäste aber nicht - viel Liebesmüh für womöglich wenig Erfolg.

, - viel Liebesmüh für womöglich wenig Erfolg. Kein Wirt könne es sich in Corona-Zeiten leisten, einen Gast wegzuschicken , weil dieser sich nicht eintragen wolle.

, weil dieser sich nicht eintragen wolle. Die Wirte seien keine Exekutivorgane und wollten keine sensiblen Daten haben.

haben. Im Jahr 2020 könne es nicht sein, dass man eine Zettelwirtschaft starte anstatt etwa eine App zu zertifizieren.

Köstinger sagte dazu: "Die Branche hat meine Unterstützung." Es brauche eine einfache und praktikable Lösung. "Die Verantwortung kann nicht auf den Betrieb umgewälzt werden." Die Betriebe müssten bestmöglich unterstützt werden, auch wegen des Aufwandes und der Gratwanderung in Zusammenhang mit dem Datenschutz.

Kein Problem mit Maske

Bei einem runden Tisch der Grazer Gastronomie und Hotellerie mit Köstinger am Mittwoch hatten die Teilnehmer vor allem klare Regeln der Regierung gefordert. Gegen die Maske in den Betrieben wehrte man sich überraschenderweise nicht: "Die Gastronomen wollen den Gästen Sicherheit geben", sagte Jürgen Pichler vom Branchenmagazin Rolling Pin.