Österreich stünde ein herausfordernder Winter bevor, so Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Aussendung - für Mitte 2021 erwartet das Kanzleramt aber eine weltweite Entspannung durch Impfstoffe und Medikamente.

Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehmmer © APA/GEORG HOCHMUTH

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet nach Gesprächen mit Experten damit, dass "wir im Laufe des nächsten Jahres voraussichtlich wieder unser normales Leben führen werden können." So heißt es in einer Vorschau auf die Erklärung des Bundeskanzlers am Freitag, die der Kleinen Zeitung und anderen Medien am Mittwoch aus dem Kanzleramt übermittelt worden ist.