Wegen des Corona-Lockdowns in Australien ist das Naturschutzgebiet derzeit gesperrt. Doch an den Tieren Interessierte können nun auf das "Pinguin TV" ausweichen.

© Penguins.org

Die allabendliche Pinguin-Parade in einem australischen Naturschutzgebiet entwickelt sich während des Corona-Lockdowns zum Internet-Hit. Normalerweise strömen zahlreiche Touristen zum Schutzgebiet auf der rund zwei Stunden Autofahrt von Melbourne entfernt gelegenen Insel Philip Island, doch wegen der Corona-Pandemie ist es derzeit für Besucher geschlossen.

Deshalb setzt der Naturpark jetzt auf "Live Penguin TV" bei Facebook und YouTube. Fast 800.000 Zuschauer schalteten am Premierenabend am Dienstag ein, um live dabei zu sein, wie die auf der Insel lebenden Zwergpinguine gemeinsam im Wasser spielen und dann vom Meer zurück zu ihren Nestern watscheln. "Das gibt uns etwas, worauf wir uns in der Isolation freuen können, tausend Dank", schrieb ein Facebook-Nutzer am Mittwoch.

Links zum Thema Live Penguin TV

"Wir haben Fotos davon gesehen, wie ganze Familien vor ihren Computern die Parade anschauen", sagte Catherine Basterfield von Philip Island Nature Parks. "Es ist toll, den Leuten in diesen herausfordernden Zeiten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern zu können". Die Parkverwaltung plant, die rund einstündigen Liveübertragungen auch nach dem Ende des Corona-Lockdowns beizubehalten, weil schließlich nicht jeder selbst nach Philip Island fahren kann.