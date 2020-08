Facebook

Der Test war am Ende negativ, doch sie sei schockiert, sagt eine Grazerin: „Wenn das so weitergeht, wird das eine Katastrophe im Herbst.“ Die Frau hatte Symptome bekommen. Sie rief am vergangenen Donnerstag bei 1450 an und wurde noch am selben Tag auf Corona getestet. Es war dringend: Sie war in der Woche beruflich auf der onkologischen Abteilung eines oberösterreichischen Spitals und hatte Kontakt mit Ärzten: „Ich habe das Krankenhaus informiert. Die wollten natürlich so schnell wie möglich wissen, wie mein Test ausgefallen ist.“

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint