Nach längerer Zeit musste man in der Steiermark leider wieder einen Todesfall verzeichnen. Ein 80-jähriger Grazer verstarb am Wochenende.

erneut ein Toter in der Steiermark

Das Land Steiermark gibt bekannt, dass es am Wochenende wieder zu einem Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gekommen ist. Zuletzt wurde am 6. Juli ein Todesfall vermeldet. Ein Grazer, Jahrgang 1940, wurde Opfer der Pandemie. Insgesamt verstarben damit heuer in der ganzen Steiermark 155 Menschen an dieser Krankheit.