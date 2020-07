Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Lokal „13er Haus“ haben sich infizierte Tourismusmitarbeiter getroffen und angesteckt © APA/BARBARA GINDL

Belebte Straßen, gut gebuchte Zimmer, die Gastronomie in Aufbruchsstimmung. Die Zwangspause, die knapp drei Monate lang andauerte, hatte der Tourismus in St. Wolfgang in Oberösterreich gut überstanden. Doch nun kam ein Rückschlag: Freitagfrüh teilte der Krisenstab des Landes mit, dass in den Viersternehotels „Seevilla“ und „Hotel Peter“ acht Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden. Weil sich diese in den örtlichen Lokalen „13er Haus“ und „W3“ getroffen hatten, werden auch Gäste, die sich zwischen 17. und 23. Juli dort aufhielten, angehalten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Bis zum Freitagabend stieg die Zahl der bestätigten Fälle schon auf 16 an. Bei allen Infizierten handelt es sich um Praktikanten aus der Tourismusbranche.