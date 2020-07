Facebook

Das gab das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. Die Bundesregierung hatte am Dienstag entsprechende Verschärfungen ab Freitag angekündigt. "Die Möglichkeit, anstelle eines PCR-Tests die 14-tägige Heimquarantäne anzutreten, besteht bei Einreisen aus Ländern mit Einreisebeschränkungen künftig nicht mehr", hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums an die APA am Mittwoch. Österreichische Staatsbürger und Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich können allerdings "in begründeten Ausnahmefällen die Testung binnen 48 Stunden auf eigene Kosten in Österreich durchführen". Alle anderen müssen an der Grenze einen Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist.

Auch bei einem negativen PCR-Test gilt allerdings: Alle Einreisenden aus Risikogebieten müssen verpflichtend eine 14-tägige Heimquarantäne antreten. Ein "Freitesten" aus der Quarantäne - also eine vorzeitige "Befreiung" aus der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test - wird in Zukunft nur mehr für "Schlüsselpersonal" möglich sein. Deren Definition werde noch finalisiert, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. Die kommende Verordnung soll auch die Risikogebiete aufzählen, für die die Verschärfung gilt, und spätestens am Donnerstag veröffentlicht werden, teilte das Ministerium mit.