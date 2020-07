"Selbstinszenierung"Peter Kaiser sieht Maskenpflicht kritisch

Facebook

© APA/HANS PUNZ

In Supermärkten, Banken und bei der Post muss ab Freitag in ganz Österreich wieder eine Maske oder ein Mund-Nasen Schutz getragen werden. Ist die Rückkehr der Maske der richtige Schritt? Skepsis äußerte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser im Ö 1 Morgenjournal: „Ich habe langsam das Gefühl, dass die Inszenierung steht über allen Inhalten steht.“ Die Wiedereinführung der Maske sei zu erwarten gewesen. Die Maskenpflicht an sich beurteilt er: „Es hat einen Placeboeffekt, ich schließe mich der Fachmeinung der Ages an, ob das wirklich in der Lange ist irgendwas zu verhindern, ist mehr als fraglich.“