Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dpa-Zentralbild

Die Landessanitätsdirektion Steiermark hat am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt gegeben: Es handelt sich um einen 85-jährigen Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Mit ihm sind nun 154 Menschen in der Steiermark an oder mit dem Coronavirus gestorben, hieß es in einer Aussendung der Kommunikation Steiermark.