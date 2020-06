Facebook

Ein Wortgefecht ohne Sichtkontakt. Die Kontrahenten Armin Thurnher und Michael Fleischhacker sitzen vor ihren Laptops, schärfen Argumente und gehorchen drei Regeln:

Das Thema wird von Kleine-Zeitung-Chefredakteur Hubert Patterer vorgegeben, von Fußball bis Raumfahrt ist alles möglich. Das erste Wort wird abwechselnd erteilt, genauso das letzte. Endlich kann geklärt werden, was wichtiger ist. Die Zahl der Worte wird streng geteilt: Jeder hat gleich viel Platz, es sei denn, einer verzichtet zugunsten des anderen.

ARMIN THURNHER: Mit der heutigen Frage habe ich mehrere Schwierigkeiten. Dank meines privilegierten Berufs freue ich mich in der Selbstisolation über einen Schub an Konzentration, wie ich ihn sein Jahrzehnten nicht erlebt habe. Ich denke gar nicht an Urlaub. Würde ich die gebotene Alternative erwägen, hätte ich als gebürtiger Vorarlberger ein sprachliches Problem: Bei uns sagt man nicht „Alm“, sondern „Alp“. Aber ich nehme an, angesprochen ist die Alternative zwischen „bleibe daheim und nähre deinen Hotelier redlich“ und „bringe die Wirtschaft notleidender Nationen des europäischen Südens in Gang“. In der Tat ein Gewissenskonflikt.

MICHAEL FLEISCHHACKER: Ich denke, dass die heutige Frage die ganze Bandbreite der intellektuellen und mentalen Kollateralschäden aufzeigt, die das Virus und vor allem seine Bekämpfung verursacht haben. Einerseits zeigt sie den aufreizenden Mangel an Bewusstsein für die verheerenden Schäden, die außerhalb der wohllebigen Blase der politmedialen Bohème angerichtet wurden: „Hach, wie schön war es, sich wieder einmal ganz auf die Kunst und das Denken konzentrieren zu können.“ Andererseits dokumentiert sie das gut dokumentierte Coronasymptom des Geruchs- und Geschmacksverlustes in historisch-politischer Dimension: „Kauft nicht bei Südländern, sie stecken euch an und entziehen unserer nationalen Wirtschaft den Lebenssaft.“ Die Gewissensfrage lautet also eher: Warum spielen wir in diesem absurden Theater mit?

THURNHER: Wir spielen mit, weil wir Journalisten sind, natürlich. Die Frage, die da an uns gestellt wurde, zielt wohl eher auf das Bedürfnis der „Geschädigten“, sich jetzt einmal wieder an die frische Luft und aus dem Muff der eigenen vier Wände fortzubegeben. In Anführungszeichen setze ich sie, weil die vorgeblich Geschädigten naturgemäß auch „Geschützte“ waren und sind. Ich weiß, dass Sie das anders sehen, Ihre neue Publikation habe ich noch nicht gelesen, aber sie lässt wohl diesbezüglich an Klarheit nicht zu wünschen übrig. Ich bin mir also der wirtschaftlichen Schäden und der politisch dilettantischen Reaktionen darauf durchaus bewusst, würde aber nach wie vor den Lockdown als unausweichlich verteidigen.

FLEISCHHACKER: Ich glaube, dass die zwei Wochen von Mitte bis Ende März auch bei den meisten Kritikern gar nicht das Problem sind. Angesichts der Versäumnisse, die es davor gab, und angesichts der Bilder aus Italien gab es wohl politisch kaum eine Alternative zum Lockdown. Wir wollen hier auch nicht Tote auf der Was-wäre-gewesen-wenn-Skala zählen. Mir scheint nur immer deutlicher zu werden, dass die Politik der Angst bittere Früchte hervorbringt. Wenn wir 2020 ernsthaft darüber diskutieren, ob wir es unserer Volkswirtschaft schuldig sind, Urlaub in Österreich zu machen, weil wir jetzt den „Wiederaufbau“ vorantreiben müssen, so, als ob eine feindliche Macht eine Coronabombe über uns abgeworfen hätte, fasse ich das einfach nicht. Echt jetzt?

THURNHER: Ja, mir hat auch das Wort „Beherbergungsverbot“ sehr gut gefallen, das man seit Neuestem in den Nachrichten hört. Echt frühchristlich. Zur Politik der Angst amüsiert mich, dass unser beider Kanzlerbild hier einmal in neue Perspektiven gerückt wird. Ich verteidige die anfänglichen Angstparolen als geeignet, ja notwendig für eine nur bedingt mündige Nation. Dass der gute Kurz damit auch sich selbst als starken Angst-Mann positionierte, nehme ich in Kauf. Dass das, was danach kam, und alles währenddessen an beschämender Intransparenz kaum zu überbieten war, darin sind wir uns wohl einig. Wo machen denn Sie heuer Urlaub?

FLEISCHHACKER: In Österreich selbstverständlich. Aber ich würde auch gern ans Meer, und ich würde gerne reisen. Mehr als an der Frage, ob der Badewannentourist sich heuer an der Adria oder auf der Alm schlecht benehmen soll, wäre mir an der Unterscheidung zwischen Urlauben und Reisen gelegen. Wenn wir von privaten Reisen sprechen, dann haben sie mit dem Urlaub eine gemeinsame Voraussetzung, nämlich arbeitsfreie Zeit, aber keine Gemeinsamkeiten. Der Urlauber fährt an einen Ort, um dort so zu tun, als wäre er zu Hause, der Reisende verlässt das zu Hause, um tatsächlich anderswo zu sein. Sie werden mir zurecht Widersprüchlichkeit vorwerfen, weil das natürlich auch nur das Luxusproblem derer ist, die es sich leisten können, aber: Ich denke, die interessante Frage ist nicht Alm oder Adria, sondern Urlaub oder Reise.

THURNHER: Da haben Sie sehr recht. Ich schwanke ja, ob ich glauben soll, dass die Welt nach Corona ganz anders oder genauso, nur schlimmer, wird. Zumindest ermöglicht uns die Krise, solche Unterschiede zu bemerken. Weil Sie schon zuvor von Luxus sprachen: Ja, meine Isolation ist Luxus, und ich habe nicht vor, sie für eine Entfernung zu unterbrechen. Ich reise sozusagen an Ort und Stelle, wenn ich Ihrer Definition folge. Es gibt ja auch genug Literatur über die Reise durchs eigene Zimmer, von Xavier de Maistre bis Karl-Markus Gauß. Urlaubslektüre, sozusagen.

FLEISCHHACKER: Die große Schwierigkeit besteht ja für viele Menschen darin, Unterschiede einfach als Unterschiede wahrzunehmen und sich der Instant-Wertung zu enthalten. Wer Urlaub machen will, soll Urlaub machen, wer reisen will, soll reisen. Ich finde es nur hilfreich für alle, wenn man sich darüber im Klaren ist, worüber man spricht. Im politischen Kontext, in dem wir das diskutieren – staatlich gesteuerte patriotische Urlaubspropaganda –, wird dieser Unterschied besonders deutlich. Denn Urlauber kann man steuern, Reisende nicht.

THURNHER: Sie wissen, dass ich bei „staatlich gesteuerter Propaganda“ darauf hinweisen muss, dass diese im Dienst der privaten Tourismusindustrie steht. Der Staat, den Sie so wenig mögen, erweist sich ja zunehmend nicht als der Wirtschaft entgegengesetztes Wesen, sondern als deren williger Helfer und Auftragserfüller, sodass ich statt von verstaatlichter Wirtschaft geradezu von verwirtschaftlichtem Staat sprechen möchte. Wo gehen denn all die Hilfsgelder hin? – Sonst sind wir uns diesmal erstaunlich einig, sodass ich noch ein Wort loswerden kann, das mir zu unserem Thema eingefallen ist: Über „Alm oder Adria“ zu diskutieren, ist ein Gewissensleckerbissen. Schönen Sommer!

FLEISCHHACKER: Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, jetzt mit der Arbeit am Begriff der Wirtschaft zu beginnen. Aber Österreich gerade in dieser Phase als verwirtschaftlichten Staat zu bezeichnen, ist eine Art von Humor, die ich fast schon wieder mag. Wo all die Hilfsgelder hingehen, ist eine interessante Frage, möglicherweise sollte man allerdings zuerst fragen, wo sie herkommen und ob es sie eigentlich gibt. Aber dazu bräuchte es anstelle des wirren Aktionismus, dessen einziges inhaltliches Kriterium die Kampagnenfähigkeit ist, einen Plan. Einen solchen sehe ich aber nicht, und das ist eigentlich auch schon das Einzige, was diese Regierung und meinen Sommer derzeit verbindet.