Aufgrund der Coronakrise ist es zu einem Preisverfall bei Rindfleisch gekommen © KLZ/Markus Traussnig

Die Coronakrise hat auch die heimischen Landwirte getroffen. Dies wird am Mittwoch in einer außerordentlichen Vollversammlung der Kärntner Landwirtschaft thematisiert. Den Antrag auf die Vollversammlung hatte die Freiheitliche und Unabhängige Bauernschaft Kärnten eingebracht. Diese will klare Forderungen an die Landes- sowie an die Bundesregierung stellen.