Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gesundheitsminister Rudolf Anschober © APA/HANS PUNZ

Wie hat sich der Corona-Virus auf die Situation in den heimischen Alten- und Pflegeheimen ausgewirkt? Eine entsprechende Studie, die darüber Auskunft geben soll, wird heute von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) präsentiert. Zudem will der Minister weitere Lockerungsempfehlungen für Besuche in Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen verkünden. Ebenfalls zu Wort kommen Diakonie-Chefin Maria Katharina Moser und Elisabeth Rappold von der Gesundheit Österreich GmbH.

Die Pressekonferenz dazu wird live übertragen.

Anschober beginnt mit einem Überblick über die Ausbreitung des Virus, dieses breite sich nun vor allem in Lateinamerika und den USA stark aus. In Europa sei die Lage deutlich stabiler, auch in Österreich, wo in den vergangenen Stunden 21 Personen positiv getestet wurden. "Das ist noch immer eine sehr gute Zahl." Gestern sei erstmals die Grenze von 500.000 Tests überschritten worden, "damit sind wir weltweit eines der Länder, die man meisten testen".