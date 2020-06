Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Wien war am Montag bei Landeshauptmann Peter Kaiser zu Besuch. Er übergab an ihn Mund-Nasen-Schutzmasken.

Landeshauptmann Peter Kaiser empfing am Montag den Botschafter der USA, Trevor D. Traina © LPD/Peter Just

Die US-amerikanische Regierung schenkte Kärnten 12.000 Mund-Nasen Schutzmasken. Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Wien, Trevor D. Traina, stellte sich damit am Montag bei Landeshauptmann Peter Kaiser ein. „Gerade in Krisenzeiten, wie sie uns auch das Covid19-Virus beschert hat, ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, muss Solidarität stärker als egoistische, nationalstaatliche Protektionsmaßnahmen sein“, so Kaiser. Die Schutzmasken werden in den Reservestand des Landes aufgenommen und je nach Bedarf der Kärntner Bevölkerung zur Verfügung gestellt.