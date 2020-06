Facebook

1 Bekomme ich Rezepte und Krankmeldungen nach wie vor telefonisch?

Ja, beides kann nach wie vor per Telefon beantragt werden. Allerdings könnte diese Regelung jederzeit fallen, vermeldet die steirische Ärztekammer. Gespräche mit der Gebietskrankenkasse sollen dazu in den nächsten Tagen eine Entscheidung herbeiführen.



2 Ist das Militär noch am Grazer LKH-Gelände?

Ja. Die Soldaten stehen in Zelten unter anderem vor der Notaufnahme EBA sowie der Frauen- und Kinderklinik – und messen Fieber. Wer erhöhte Temperatur hat, darf das Krankenhaus nicht betreten. Über ein Ende der Maßnahme hat das Militärkommando Steiermark erst am Donnerstag beraten – sie wurden „vorerst bis auf Weiteres“ verlängert, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung.



3 Gibt es noch Verdachtsfälle?

Ja, leidet jemand an Symptomen, die typisch für

Covid-19 sind, wird derjenige nach wie vor als Verdachtsfall eingestuft, betont man im Gesundheitsamt der Stadt Graz. Jeder Verdacht ist bundesweit meldepflichtig, daher erfolgt eine Information an das Magistrat oder die Wohnsitz-Bezirkshauptmannschaft durch beispielsweise den Hausarzt oder das Gesundheitstelefon 1450. „Wir sind verpflichtet, den Personen mitzuteilen, dass sie bis zum Vorliegen des Testergebnisses isoliert bleiben müssen“, heißt es aus dem Büro des Grazer Gesundheitsstadtrats Robert Krotzer (KPÖ).



4 Testet das Rote Kreuz Patienten noch zu Hause auf das Virus?

Ja, auch diese Ausnahme ist derzeit noch die Regel. „Momentan sind in der Steiermark zwischen sechs und acht Teams täglich im Einsatz“, sagt Sprecherin Anna Eisner-Kollmann. Eine Mannschaft steht zusätzlich auf Abruf zur Verfügung. Derzeit werden vom Roten Kreuz im Schnitt 100 Rachenabstriche pro Tag abgenommen. Weitere werden unter anderem direkt in

Krankenhäusern durchgeführt.



5 Wie lange muss man derzeit auf Testergebnisse warten?

Im Extremfall und wenn ein Wochenende dazwischenliegt, kann es bis zu fünf Tage dauern, üblicherweise liegen die Ergebnisse nach zwei Tagen vor. „Vom Anruf beim Gesundheitstelefon 1450 bis zum Abstrich vergehen maximal 48 Stunden, dann erfolgt der Transport ins Labor, wo tagsüber etwa alle vier Stunden die PCR-Geräte befüllt werden“, betont man im Grazer Gesundheitsamt. Das Prozedere ist steiermarkweit ident. Der Laborbefund liegt etwa vier Stunden später vor und wird dann in das sogenannte „Epidemiologische Melderegister“ eingetragen. Damit steht es auch der Behörde zur Verfügung, die die Patienten in der Folge telefonisch informiert und im Falle einer tatsächlichen Covid-19-Erkrankung weitere Schritte setzt.



6 Wie viele Personen sind in Quarantäne?

Dabei gibt es zwei Gruppen, die man unterscheiden muss: In der Steiermark waren Freitagabend noch 25 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, und 133, die mit jenen Kontakt hatten, in Quarantäne. Diese Zahlen vermeldet Landessanitätsdirektorin Ilse Groß.



7 Haben sich die Bewegungsprofile der Steirer normalisiert?

Nein, wie Bewegungsprofile des Internet-Giganten Google zeigen, der durch die Nutzung seines Androids-Handysystems nun anonyme Auswertungen veröffentlicht. Demnach ist einzig die Frequenz im Lebensmittel- und Drogeriehandel wieder am Stand des Vergleichswertes (3. Jänner bis 6. Februar). Abseits dessen hielten sich Ende Mai ein Viertel weniger Steirer in Büros sowie ein Drittel weniger auf Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Die Zeit zu Hause liegt – trotz wärmeren Wetters – immer noch sieben Prozent über jener vom Jahresbeginn.



8 Verkehren die Öffis wieder wie üblich?

Großteils ja. Die Taktungen gleichen weitgehend dem Normalbetrieb. Damit endete aber auch die Zeit der Freifahrt: So werden in Graz seit Mitte Mai wieder Ticketkontrollen durchgeführt. Übrigens: Auch das Parken in der Landeshauptstadt ist wieder kostenpflichtig.



9 Stellt die Post nach wie vor kontaktlos zu?

Ja, bei der Post werden Lieferungen nach wie vor ohne Kontakt zwischen Briefträger und Empfänger durchgeführt. Die Zusteller läuten dazu an und informieren die Empfänger mündlich über den Erhalt einer Sendung. Danach wird das Paket entweder in den Postkasten eingelegt oder vor der Türe abgestellt.„Zusätzlich sind weiterhin alle Austräger mit Schutzmasken, Handschuhen und Hygienemittel ausgestattet“, berichtet Michael Homola, Leiter der Post-Pressestelle. Auch die Fahrzeuge würden regelmäßig desinfiziert werden, heißt es. Wie lange diese Maßnahmen noch umgesetzt werden, kann die Post nach eigenen Angaben noch nicht abschätzen.



10 Wie entwickelt sich die Lage in der Steiermark?

Die Situation ist weiterhin stabil, heißt es. Insgesamt sind (Stand Samstag, 21 Uhr) 27 Steirer an Covid-19 erkrankt. Die Zahl geht seit mehreren Wochen konstant zurück. 1669 Steirer sind laut Gesundheitsministerium bereits wieder genesen, 149 laut Land Steiermark mit der Krankheit bislang verstorben.