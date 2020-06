Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Berlin, 1. Juni: Die neue Freiheit und ihre Folgen © AFP

Es war dringend an der Zeit. So sehr man Verständnis haben konnte für das panikartige Schließen der Grenzen nach dem Ausbruch der Pandemie, so wirr und unverhältnismäßig war das Beharren darauf in den letzten Tagen und Wochen. Wir müssen davon ausgehen, dass das als Argument verwendete Zahlenmaterial aus den Ländern mit Vorsicht zu genießen ist (allein schon der Umstand, dass die Zahl der registrierten Infizierten unmittelbar mit der extrem variierenden Zahl der durchgeführten Tests zusammenhängt, lässt den Wert an Aussagekraft verlieren), aber der Trend ist derzeit für alle Länder Europas ersichtlich und geografische, politische und somit willkürliche Absperrungen zwischen Ländern sind nichts, was die Verbreitung des Virus wirklich beeinflusst. Selbst bilaterale Abkommen und das Herantasten an die alte Normalität können nur begrenzt funktionieren. Wie man an den nun hoffentlich beigelegten Divergenzen zwischen Österreich und Slowenien sieht, erwecken sie umgehend den Verdacht rein politischer oder wirtschaftlich fundierter Entscheidungen – zum Wohl Einzelner, nicht des Ganzen. Italien hat hier eine Sonderstellung, aber wir dürfen der Ankündigung der Regierung Vertrauen schenken, dass eine schrittweise Öffnung auch hier schon zeitnahe möglich ist – immerhin führen ja viele, wenn schon nicht alle Wege nach Rom. Und wieder zurück.

Corona: Wie verhalte ich mich richtig? Wenn Sie bei sich Erkältungssymptome bemerken, dann gilt zunächst: zu Hause bleiben und Kontakte zu Mitmenschen meiden! Tritt zusätzlich Fieber auf oder verschlechtert sich der Zustand, dann sollte das Gesundheitstelefon 1450 angerufen werden. Bei allgemeinen Fragen wählen Sie bitte die Infoline Coronavirus der AGES: 0800 555 621 .

Die Nummer 1450 ist nur für Menschen mit Beschwerden! Es gilt: Zuerst immer telefonisch anfragen, niemals selbstständig mit einem Corona-Verdacht in Arztpraxis oder Krankenhaus gehen! Coronavirus-Infopoint