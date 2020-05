Facebook

Jeden Vormittag gibt bekanntlich das Gesundheitsministerium die neuesten Zahlen zu Corona-Infektionen und Erkrankungen bekannt. Für die Steiermark sind die aktuellen Zahlen (Stand 22.05.2020, 08:00 Uhr) weiter erfreulich.



Seit Beginn der Coronakrise gibt es zwar in der Steiermark insgesamt 1834 bestätigte Fälle und 143 Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Doch es sind auch 1592 inzwischen wieder genesen.



Aktuell befinden sich noch zehn Steirerinnen und Steirer wegen einer Covid-19-Erkrankung in Spitalsbehandlung. Zwei von ihnen befinden sich derzeit noch auf der Intensivstation. Insgesamt wurden bisher 44.859 Menschen in der Steiermark getestet. Nur noch 98 mit Corona Infizierte sind mit Freitag gemeldet.