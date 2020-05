Facebook

Geschlossener Übergang: Die Pandemie vertieft die Gräben wieder © AFP

Seit zwei Monaten sitzt Mustafa Genc schon untätig zu Hause. Der 43-jährige Zyperntürke arbeitete als Tagelöhner auf dem Bau im Süden der geteilten Insel. Jeden Morgen überquerte er den Checkpoint am Hotel Ledra Palace und fuhr auf dem Moped in die Republik Zypern, abends kehrte er auf dem gleichen Weg in die Türkische Republik Nordzypern zurück. Dann kam das Coronavirus. Ende Februar schloss die griechisch-zyprische Regierung vier der neun Checkpoints zum Norden – ohne Absprache mit den dortigen Behörden. Einige Tage lang konnte Genc noch auf Umwegen in die Arbeit fahren, dann machten die türkischen Zyprer auch die restlichen fünf Übergänge dicht.