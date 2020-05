Facebook

Ministerin Klaudia Tanner besuchte Soldaten im Verteilzentrum Hagenbrunn © HBF/Daniel Trippolt

Nachdem der Einsatz des Bundesheeres im neuen Paketverteilungszentrum der Post in Hagenbrunn (NÖ) Auslöser von mehreren Diskussionen und parlamentarischen Anfragen war, startet heute die nächste Unterstützungsleistung. Ab 14 Uhr werden insgesamt 250 Bedienstete des Bundesheeres im Logistikzentrum Wien-Süd in Inzersdorf eingesetzt. Die Post hatte die Unterstützung am Montag angefordert. In dem Logistikzentrum war es ebenfalls zu einer Häufung von Corona-Infektionen gekommen, die restlichen Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt.