Die Sturm-Damen trainiert in Kleingruppen zu je 6 Spielerinnen - die Freude über den Wiederbeginn war groß © Alexander Danner

Es gibt sie also endlich wieder – die fußballerische Gemeinschaft. In einer völlig neuen und auch fremden Form zwar, aber Fußballtrainings dürfen nun auch im Jugend-, Damen- und Amateurbereich wieder stattfinden. „Und das ist das Wichtigste“, freut sich Christian Lang, Trainer der SK Sturm-Damen. Am Grazer Postplatz darf er seine Mannschaft nach einer langen Pause endlich wieder begrüßen. Um allen Sicherheitsregeln genüge zu tun, wird das Feld in fünf Bereiche eingeteilt, wo nun in Kleingruppen geübt wird. Die Erleichterung steht den Kickerinnen ins Gesicht geschrieben.