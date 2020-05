Facebook

Aktuell gibt es in Österreich 16.047 positive Testergebnisse (Stand: Freitag, 10 Uhr, Quelle: Gesundheitsministerium). Hierzulande sind 628 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. 14.405 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 212 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 47 auf Intensivstationen .



in den Bundesländern: (Stand: Freitag, 10 Uhr, Gesundheitsministerium). Stand nach Bundesländern: Burgenland (23), Kärnten (8), Niederösterreich (139), Oberösterreich (25), Salzburg (19), Steiermark (165), Tirol (53), Vorarlberg (11), Wien (566).

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der Freitag zum Nachlesen

Samstag, 16. Mai 2020

Grenzkontrollen zu Deutschland werden gelockert Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland werden ab Samstag gelockert. Ab Mitternacht dürfen Österreicher neben Ehe- und eingetragenen Partnern auch Lebensgefährten und Verwandte in Deutschland besuchen. Gründe für die Einreise sind außerdem wichtige familiäre Anlässe wie Hochzeiten, Begräbnisse oder religiöse Feiern. Touristische Reisen sind weiterhin nicht erlaubt. An der Grenze sollen nur mehr Stichprobenkontrollen durchgeführt werden. Das haben Österreich, Deutschland und die Schweiz diese Woche vereinbart. Laut dem Stufenplan soll die Reisefreiheit zwischen den drei Ländern ab 15. Juni wieder ganz hergestellt werden. Das Land Vorarlberg wird seine Grenzübergänge nach Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz erst ab Sonntag, 0.00 Uhr öffnen.

Die wichtigsten Meldungen vom gestrigen Abend

21.36 Uhr: Corona-Rückholaktion in der EU so gut wie abgeschlossen



Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Europäischen Union ist nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel fast abgeschlossen. In den vergangenen zwei Monaten sei mehr als 580.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandeten EU-Bürgern eine sichere Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht worden, teilte er am Freitagabend mit.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, damit warteten nur noch rund 10.000 Menschen auf eine Rückkehrmöglichkeit. Nach Österreich wurden laut Bundesregierung mehr als 7.500 Österreicher zurückgeholt.

21.31 Uhr: Debatte um Grenzöffnungen: Deutsche Tourismusbeauftrager will heuer in Österreich urlauben

21.04 Uhr: Slowenen demonstrieren für die Aufhebung der Maßnahmen

Bereits letzten Freitag gingen die Menschen auf die Straße, um wegen der Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Der Regierung werden korrupte Handlungen im Kontext der Ankäufe von Schutzmasken und Beatmungsmaschinen vorgeworfen. Bei den Protesten vernahm man immer wieder die Parole "Diebe, Diebe", die sich auf die Vorwürfe beziehen.